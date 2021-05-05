Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.05.2021 20:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2021 20:36
    ABONE OL

    nasıl yapılır? ritüelleri nelerdir? !

    nasıl yapılır? Her sene 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan vatandaşların merak konusu oldu. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan olan Hıdırellez gecesinde dualar ediliyor ve dilekler dileniyor. Peki ritüelleri nelerdir? ?

    takvim.com.tr
    Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez dilekleri ritüelleri nelerdir?

    Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez gecesi yapılacaklar vatandaşlar tarafından merak edilirken Hıdırellez dilekleri ritüelleri de bu önemli gecede araştırılıyor. Hıdırellez gelenekleri arasında en çok bilineni ise gül ağacı altında dilek dilemektir. Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri aralığında kutlanan dilekler için dualar ediliyor. Peki Hıdırellez dilekleri ritüelleri nelerdir? Hıdırellez duası nasıl yapılır?

    HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

    Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

    HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NELERDİR?

    Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

    Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

    Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

        HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.

        2021 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanıyor olacak.

        HIDIRELLEZ NEDİR?

        Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülerek çeşitli ritüellerle kutlanır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
        Haberler Güncel Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez dilekleri ritüelleri nelerdir? Hıdırellez gecesi yapılacaklar!