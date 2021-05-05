Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışı yapılamayacağı belirtildi. 81 il valiliğine gönderilen genelgede marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği ifade edildi. Peki, marketler neler satamayacak, yasak zaman başlayacak? Marketlerde sigara satışı olacak mı? İşte detaylar...

MARKETLER NELER SATAMAYACAK, YASAK ZAMAN BAŞLAYACAK?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

İşte satışı yapılacak ve yapılamayacak ürünler;