Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışı yapılamayacağı belirtildi. 81 il valiliğine gönderilen genelgede marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği ifade edildi. Peki, marketler neler satamayacak, yasak zaman başlayacak? Marketlerde sigara satışı olacak mı? İşte detaylar...
MARKETLER NELER SATAMAYACAK, YASAK ZAMAN BAŞLAYACAK?
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
İşte satışı yapılacak ve yapılamayacak ürünler;
7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.