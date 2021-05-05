Mesaj içeriklerinde örgüt yönetici olduğunu gösteren çok sayıda mesajın yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, örgütün talimatıyla Bank Asya'da yoğun hesap hareketliliğinde bulunduğu belirlendi. Tatar'ın firari olduğu günden beri GSM şirketlerine ait herhangi bir hat kullanmadığı saptandı.