Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun 2016 yılında başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan örgütün sözde Demokratik Kongo Cumhuriyeti imamı İbrahim Tatar, 3 Mayıs günü İstanbul Ümraniye'de gaybubet evinde yakalandı.
Afrika yapılanmasını başlattığı iddia edilen ve örgütte 'sözde kahraman' olarak ilan edilen evli ve 3 çocuk babası İbrahim Tatar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÇOCUKLARININ DİL EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINDA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'nca Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifadesi alınan Tatar, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.