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    • 05.05.2021 16:26
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    Tam kapanma uzayacak mı? Yasaklar ne zaman sona erecek? Tam kapanma 'la birleştirilecek mi?

    ? ? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Öte yandan, tam kapanmanın ilk günleri geride kalırken vatandaşlar normalleşme döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. denetimlerini sıklaştırdı. Bu noktada,tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı yapılacak olan kabine toplantısı ile belli olacak. Çarşamba gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirileceği iddiaları konuşuluyor. Peki, Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma uzatılacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Tam kapanma uzayacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

    Tam kapanmanın ilk günleri geride kalırken vatandaşlar normalleşme döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı yapılacak olan kabine toplantısı ile belli olacak. Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirileceği iddiaları dakonuşuluyor. Peki, Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma uzatılacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı? İşte merak edilenler!

    TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan "Tam Kapanma" kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı, 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Buna göre, ülke genelinde 29 Mayıs saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanma Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde kararlaştırılmıştı.

    TAM KAPANMA 1 HAFTA DAHA UZATILDI MI?

    Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacak. Ancak ilerleyen günlerde sürecin uzayıp uzamayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısıyla belli olacak. Türkiye genelinde vaka sayılarındaki son durum değerlendirilecek. Öte yandan tam kapanmanın uzatılmasını teklif eden bazı kesimler var ancak tam kapanmanın uzatıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine toplantısının yapılacağı yeni tarih henüz belli değil. Ancak Kabine toplantısı genel olarak 2 haftada bir yapılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyi toplaması bekleniyor.

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        Haberler Güncel Tam kapanma uzayacak mı? Yasaklar ne zaman sona erecek? Tam kapanma 19 Mayıs'la birleştirilecek mi?