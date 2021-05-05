Tam kapanmanın ilk günleri geride kalırken vatandaşlar normalleşme döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı yapılacak olan kabine toplantısı ile belli olacak. Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirileceği iddiaları dakonuşuluyor. Peki, Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma uzatılacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı? İşte merak edilenler!