Tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışı yapılamayacak. 81 il valiliğine gönderilen genelgede marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği ifade edildi. Peki, marketlerde satışı yasak ve serbest olan ürünler neler? Yasak ne zaman başlıyor? Zorunlu temel ihtiyaçlar nelerdir? İşte detaylar...

MARKETLERDE SATIŞI YASAK VE SERBEST OLAN ÜRÜNLER NELER?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

İşte satışı yapılacak ve yapılamayacak ürünler;