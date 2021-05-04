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    • Güncel
    • 04.05.2021 13:35
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    • 04.05.2021 13:35
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Logar ile görüştü

    Son dakika haberine göre resmi ziyaret amacıyla ’nın başkenti ’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas!
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği 'da mevkidaşı Dr. ile görüştü.


    İSLAM TOPLUMU BAŞKANI MÜFTÜ GRABUS'LA GÖRÜŞTÜ
    Dışişlerİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan'da Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Nejad Grabus'la görüştük. Lübliyana'daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezinin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ilettik. Görevinden ayrılacak Müftü Grabus'a liderliği ve hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi. Gece saatlerinde Slovenya'ya giden Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada "İkili ilişkilerimizi ele almak ve temaslarda bulunmak üzere Slovenya'dayız" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Logar ile görüştü