4 MAYIS 2021 STAR WARS GÜNÜ MESAJLAR

Tüm dünya ve galaksinin 4 Mayıs'ta borç günü kutlu olsun ve güç sizinle olsun.

Star Wars en sadık olan kişiler zeki ve güçlü olan jelilerdir. Size göre iyi bir kedi nasıl olur, iyi biri olmak için zeka ve güç yeterli mi? Herkesin 4 Mayıs Star Wars günün kutlu olsun.



Star Wars korku karanlığın yoludur. Korkunun öfkeye ulaştığı bilinir. Nefret acıya, öfke ise nefrete yol açmaktadır. 4 Mayıs Dünya Star Wars günü kutlu olsun.

Star Wars sakın ola deneme yapma, deneme diye bir şey yoktur. Ya yaparsın ya da yapmazsın. 4 Mayıs Star Wars günün kutlu olsun.

Star Wars insanlar bir kum misali gibidir. Bir kumu ne kadar sıkarsan o kadar fazlası avucunun içinden gider. İnsanlarda böyledir. 4 Mayıs Star Wars günü kutlu olsun.