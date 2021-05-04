Yeni jenarasyonlar gelse de milyonlarca izleyicisi katlanarak devam ediyor. 1977 yılında yayınlanan ilk filmden bu yana bir kült haline gelen Star Wars'un hayranları bu özel seriyi kutlamak için gayri resmi 4 Mayıs tarihini belirledi. Sadece sevdikleri için böyle bir gün belirleyen Star Wars hayranları son yıllarda daha da popüler hale gelmişti. Bu güne özel oyun şirketlerinde de Star Wars serilerine indirim yaparak 4 Mayıs Star Wars Günü'ne daha da anlam kattı. İnternette sıkça araştırılan Star Wars hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
STAR WARS GÜNÜ NEDEN 4 MAYIS'TA KUTLANIYOR?
Filmin klasik "May the force be with you" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.
Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.
4 MAYIS 2021 STAR WARS GÜNÜ MESAJLAR
Tüm dünya ve galaksinin 4 Mayıs'ta borç günü kutlu olsun ve güç sizinle olsun.
Star Wars en sadık olan kişiler zeki ve güçlü olan jelilerdir. Size göre iyi bir kedi nasıl olur, iyi biri olmak için zeka ve güç yeterli mi? Herkesin 4 Mayıs Star Wars günün kutlu olsun.
Star Wars korku karanlığın yoludur. Korkunun öfkeye ulaştığı bilinir. Nefret acıya, öfke ise nefrete yol açmaktadır. 4 Mayıs Dünya Star Wars günü kutlu olsun.
Star Wars sakın ola deneme yapma, deneme diye bir şey yoktur. Ya yaparsın ya da yapmazsın. 4 Mayıs Star Wars günün kutlu olsun.
Star Wars insanlar bir kum misali gibidir. Bir kumu ne kadar sıkarsan o kadar fazlası avucunun içinden gider. İnsanlarda böyledir. 4 Mayıs Star Wars günü kutlu olsun.