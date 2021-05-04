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    • 04.05.2021 13:33
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    4 Mayıs Dünya nedir, neden kutlanır? May the 4th be with you: Google'dan ilginç animasyon!

    Dünya bugün 4 Mayıs'ta kutlanıyor. Hayran kitlesi oldukça fazla olan sadece filmden ibaret değil. Çizgi romanlar, diziler, videolar, kıyafetler, çantalar aklınıza gelebilecek pek çok kategoride temasını görebiliyorsunuz. ’nde de hayranları etkinlikler yapıp kutlasa da bu yıl koronavirüs salgınından dolayı mümkün görünmüyor. Diğer yandan sosyal medyada Dünya Star Wars Günü’ne özel paylaşımlar oldukça popülerdir. İşte merak edilen 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü’ne dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    4 Mayıs Dünya Star Wars Günü nedir?

    Yeni jenarasyonlar gelse de milyonlarca izleyicisi katlanarak devam ediyor. 1977 yılında yayınlanan ilk filmden bu yana bir kült haline gelen Star Wars'un hayranları bu özel seriyi kutlamak için gayri resmi 4 Mayıs tarihini belirledi. Sadece sevdikleri için böyle bir gün belirleyen Star Wars hayranları son yıllarda daha da popüler hale gelmişti. Bu güne özel oyun şirketlerinde de Star Wars serilerine indirim yaparak 4 Mayıs Star Wars Günü'ne daha da anlam kattı. İnternette sıkça araştırılan Star Wars hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    STAR WARS GÜNÜ NEDEN 4 MAYIS'TA KUTLANIYOR?

    Filmin klasik "May the force be with you" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.

    Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.

    4 MAYIS 2021 STAR WARS GÜNÜ MESAJLAR

    Tüm dünya ve galaksinin 4 Mayıs'ta borç günü kutlu olsun ve güç sizinle olsun.

    Star Wars en sadık olan kişiler zeki ve güçlü olan jelilerdir. Size göre iyi bir kedi nasıl olur, iyi biri olmak için zeka ve güç yeterli mi? Herkesin 4 Mayıs Star Wars günün kutlu olsun.

    Star Wars korku karanlığın yoludur. Korkunun öfkeye ulaştığı bilinir. Nefret acıya, öfke ise nefrete yol açmaktadır. 4 Mayıs Dünya Star Wars günü kutlu olsun.

    Star Wars sakın ola deneme yapma, deneme diye bir şey yoktur. Ya yaparsın ya da yapmazsın. 4 Mayıs Star Wars günün kutlu olsun.

    Star Wars insanlar bir kum misali gibidir. Bir kumu ne kadar sıkarsan o kadar fazlası avucunun içinden gider. İnsanlarda böyledir. 4 Mayıs Star Wars günü kutlu olsun.

        STAR WARS HAKKINDAKİ BİLGİLER

        Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü geliştirmiş kurgusal evren ve markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de, 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi yayınlanmıştır ve tekrar üçer yıl arayla, diğer iki film de yayınlanarak, tüm seri 9.filmle tamamlanış olacaktır.

        2016 yılı verilerine göre Sekiz Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 7.08 milyar dolardır. Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, en çok hasılat yapmış birinci film serisi olmuştur.
        Yıldız Savaşları günümüze kadar kendisine ait filmlerin hasılatı, oyuncak, DVD, kitap, bilgisayar oyunu ve ticari ürün geliriyle 33 milyar dolarlık dev bir kazanç sağlamıştır.

        George Lucas filmleri, kitaplar, televizyon dizileri, video oyunları ve çizgiromanlar gibi birçok farklı alanda yayınların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Üçlemede tasvir edilen kurguya pek çok yenilik getiren bu yan ürünler, serinin takipçileri tarafından Genişletilmiş Evren adıyla bilinen kurgusal evrenin oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu yayınlar sayesinde filmler arasındaki boşlukta, Star Wars markasının popülerliği ve değeri korunmuştur. 2003-2005 yılları arasında adı Star Wars:Klon Savaşları olan film, üçlemeler serisi haricinde yayınlanmış tek film olma özelliğiyle gösterime girmiştir. Bu film ayrıca, daha sonra aynı adla yayınlanmaya başlamış televizyon dizisine de bir başlangıç teşkil etmektedir. Ayrıca bu film, seride yayınlanmış ilk animasyon filmdir.
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