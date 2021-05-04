Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı dini günleri takvimi duyurulmuştu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi tarihi ve bilgiler...

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi idrak edilecek.