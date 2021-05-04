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    • 04.05.2021 12:22
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    SON DAKİKA: 'li çukur medyasının elebaşı 'nün yalanına tokat gibi cevap: Destek 3 bin 4 lira 63 kuruş

    Son dakika haberi! yandaşı çukur medyasının elebaşı gazetesinin bir yalanı daha saatler geçmeden deşifre edildi. Bir esnafa devletin “4 lira 63 kuruş” yardım ettiği yalanını haber yapan SÖZCÜ’nün yaptığı haberde verilen desteğin 3 bin 4 lira 63 kuruş olduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    SÖZCÜ'nün yalanına tokat gibi cevap

    CHP yandaşı çukur medyasının elebaşı SÖZCÜ gazetesinin bir yalanı daha saatler geçmeden deşifre edildi.

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde annesinin adına kayıtlı restoranı olan Cem Emre Akıncı, yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerine başvuru yaptı.




    SKANDAL MANŞET
    Yapılan başvuru sonrası esnafın hesabına önce 3 bin TL ardından geri kalan 4 lira 63 kuruş yatırıldı. Haberin Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yalanlanmasına rağmen olayı manşetine taşıyan SÖZCÜ, "AL SANA DESTEK" manşetiyle yalanı okuyucularına duyurdu.



        İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
        Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP'li çukur medyasının haberlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde restoran işleten bir esnafa, devletin "ciro kaybı desteği" olarak sadece "4 lira 63 kuruş" verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın-Kuşadası'ndaki bir esnafa ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira verildiği iddialarına yanıt verdi.

        Bir bilgi yanlışlığı olduğunu belirten Muş, gelir kaybı desteğinden hak edilen tutarın ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edildiğini hatırlattı. Muş, "Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3 bin 4,63 lira olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 lira ödenmiştir. Yani kişi '3000+4,63' lira almıştır." ifadelerini kullandı.


        BU MANŞET GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
        Açıklamalarına ve iddiayı yalanlamalarına karşın CHP yandaşı SÖZCÜ'nün olayı yeniden manşet yapılmasına da tepki gösteren Muş, "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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