CHP yandaşı çukur medyasının elebaşı SÖZCÜ gazetesinin bir yalanı daha saatler geçmeden deşifre edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde annesinin adına kayıtlı restoranı olan Cem Emre Akıncı, yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerine başvuru yaptı.
SKANDAL MANŞET
Yapılan başvuru sonrası esnafın hesabına önce 3 bin TL ardından geri kalan 4 lira 63 kuruş yatırıldı. Haberin Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yalanlanmasına rağmen olayı manşetine taşıyan SÖZCÜ, "AL SANA DESTEK" manşetiyle yalanı okuyucularına duyurdu.