

BU MANŞET GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Açıklamalarına ve iddiayı yalanlamalarına karşın CHP yandaşı SÖZCÜ'nün olayı yeniden manşet yapılmasına da tepki gösteren Muş, "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN