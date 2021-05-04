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    • 04.05.2021 11:37
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    2021? ı'nda fitre zekat verilir mi? ibadetleri neler?

    ı'nda fitre verilir mi? Sorusu 2021 Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde araştırılıp merak ediliyor. Fitre, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadaka anlamına gelmektedir. Bu noktada vatandaşlar 'nda fitre verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, ? Kurban Bayramı'nda fitre verilir mi? Kurban Bayramı ibadetleri neler? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Fitre ne zaman verilir? Kurban Bayramı'nda fitre verilir mi?

    Fitre, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadaka anlamına gelmektedir. Bu noktada vatandaşlar Kurban Bayramı'nda fitre verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, Fitre ne zaman verilir? Kurban Bayramı'nda fitre verilir mi? Kurban Bayramı ibadetleri neler? İşte konu hakkında detaylar!

    FİTRE NEDİR?

    Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir. (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

    FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

    Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

        FİTRE 2021 NE KADAR?

        Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada 2021 fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

        KURBAN BAYRAMINDA FİTRE VERİLİR Mİ?

        Kurban Bayramında fitre verilmez. Fitre Ramazan ve Ramazan bayramı gününe mahsus olan ve tutulan oruçlarda meydana gelen hata ve kusurların telafisi amacıyla nisaba malik olan Müslümana vacip olan bir sadakadır. Kurban bayramının ibadeti ve sünneti, Bayram günü kurban kesmek ve bu kurbanın etinden fakir fukaraya tasadduk etmektir. Bunun yanı sıra muhtaç kimselere veyahut çocuklara sadaka niyetiyle harçlık vermek ve onları sevindirmekte sünnettir.

        Fitre akrabalardan ana-baba-eş -dede-nene gibi usul olan kısmına çocuklar-ve onların çocukları ve torunları gibi fur'u olan kısmına verilmez.Bu sayılanların dışında fakir olmaları şartıyla dayı-hala-amca-teyze -enişte gibi akrabalara ve fakir olan kardeşlere verilebilir.

        KURBAN BAYRAMINDA YAPILAN İBADETLER

        Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler;

        İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır.

        Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

        Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

        Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

        Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.

        Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

        Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.
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        Haberler Güncel Fitre ne zaman verilir 2021? Kurban Bayramı'nda fitre zekat verilir mi? Kurban Bayramı ibadetleri neler?