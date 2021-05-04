FİTRE 2021 NE KADAR?



Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada 2021 fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAMINDA FİTRE VERİLİR Mİ?

Kurban Bayramında fitre verilmez. Fitre Ramazan ve Ramazan bayramı gününe mahsus olan ve tutulan oruçlarda meydana gelen hata ve kusurların telafisi amacıyla nisaba malik olan Müslümana vacip olan bir sadakadır. Kurban bayramının ibadeti ve sünneti, Bayram günü kurban kesmek ve bu kurbanın etinden fakir fukaraya tasadduk etmektir. Bunun yanı sıra muhtaç kimselere veyahut çocuklara sadaka niyetiyle harçlık vermek ve onları sevindirmekte sünnettir.

Fitre akrabalardan ana-baba-eş -dede-nene gibi usul olan kısmına çocuklar-ve onların çocukları ve torunları gibi fur'u olan kısmına verilmez.Bu sayılanların dışında fakir olmaları şartıyla dayı-hala-amca-teyze -enişte gibi akrabalara ve fakir olan kardeşlere verilebilir.