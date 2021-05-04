Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.05.2021 08:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 14:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da servis aracı devrildi! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre, 'nın ilçesi'nde Serbest Bölge'de işçileri taşıyan servis aracının bariyere çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, midibüste bulunan 28 işçiden 26 yaşındaki İlknur Pepeç Kaya'nın sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    Bursa'da servis aracı devrildi

    'nın ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, bir otomotiv fabrikasının işçilerini taşıyan İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı midibüs, Serbest Bölge girişinde yana devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

    Bursa Gemlik'te işçi servisi devrildi! Kazada 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı

    Servis aracındakilerden İlknur Pepeç Kaya'nın (26) hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    İlk çocuğuna 2 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü ise Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Sürücünün ilk ifadesinde, olayın bir anda geliştiğini, aracın kayması nedeniyle kontrolü kaybettiğini ve refüje vurduktan sonra toparlayamadığını, hızını fark edemediğini söylediği öğrenildi.

    "HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM"
    Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere konuşan ölen kadının eşi Furkan Kaya, eşiyle aynı fabrikada çalıştığını anlattı.

    Eşinin, hamileliğinden dolayı gündüz, kendisinin ise gece vardiyasında çalıştığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

    "Kazadan 2 gün önce ben de aynı serviste işe gidiyordum. Aracın klimaları çalışmıyordu ve bazı eksiklikleri vardı. Kazadan 2 gün önce servis şoförüne aracın bakıma ihtiyacının olduğunu söyledim. Servis şoförü ise araç sahibinin maliyetten dolayı bakımları yaptırmadığını bana söyledi. Kazada sorumluluğu bulunanlar hakkında hukuk mücadelesi başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan flaş yerli aşı açıklaması
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bursa'da servis aracı devrildi! Ölü ve yaralılar var