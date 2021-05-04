Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.05.2021 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 08:24
    ABONE OL

    Terör örgütü PKK'ya son 1 ayda ağır darbe! 3'ü kırmızı listede 31 terörist etkisiz hale getirildi

    PKK’ya yönelik operasyonlarda son 1 ayda 31 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 3’ü 10 milyonluk kırmızı, 5’i 1 milyonluk turuncu listede aranıyordu. Öte yandan önceki gün Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatlar dün TSK tarafından sergilendi.

    Terör örgütü PKK'ya son 1 ayda ağır darbe!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik 1 aylık bilanço netleşti. Operasyonlarda nisan ayı boyunca 31 terörist etkisi hale getirildi. Ay başında Mardin Nusaybin'de öldürülen 6 kişilik terörist grubu içinde kırmızı kategoride aranan İranlı sözde Mardin eyalet sorumlusu Hewraman kod adlı Hasan Mahmudi, turuncu listede aranan sözde Bagok bölge sorumlusu Teyyüp Çam, turuncu listedeki sözde Ömeryan alan sorumlusu Yakup Salgın, sözde Kerboran bölge sorumlusu İsmet Bilgiç, sözde Gabar Cephe yönetimindeki Serdar Sağlam ölü, Haki kod adlı bir terörist de yaralı ele geçirildi.


    Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Köyü kırsalında Roketler adıyla bilinen JÖH Taburu'nun düzenlediği nokta operasyonda sözde bölge sorumlusu turuncu listede aranan Dara Zagros kod adlı Abdulsıttar Özer yaralı, Mahir Amed kod adlı Ömer Kırmaz ölü ele geçirildi.


    Önceki gün Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatlar dün TSK tarafından sergilendi.


        3'Ü ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
        İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Eren-2 Lice" operasyonuyla 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında; 10 milyon lira ödülle "kırmızı" kategoride aranan PKK yöneticilerinden Suna Taş'ın da bulunduğu öğrenildi.

        Sabah'ın haberine göre, etkisiz hale getirilen Latife Hanibi'nin ise sözde Amed Eyaleti Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunduğu öğrenildi. Dilan Silinsin'in ise PKK'nın sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten isimlerden olduğu, terör arananlar listesinde "Gri" kategoride yer aldığı belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Thodex skandalında mafya şüphesi!
        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya son 1 ayda ağır darbe! 3'ü kırmızı listede 31 terörist etkisiz hale getirildi