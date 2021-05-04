Terör örgütü PKK'ya son 1 ayda ağır darbe! 3'ü kırmızı listede 31 terörist etkisiz hale getirildi

Sabah'ın haberine göre, etkisiz hale getirilen Latife Hanibi'nin ise sözde Amed Eyaleti Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunduğu öğrenildi. Dilan Silinsin'in ise PKK'nın sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten isimlerden olduğu, terör arananlar listesinde "Gri" kategoride yer aldığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN