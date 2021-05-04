Marketlerde temel ihtiyaç ürünleri sabah saatleriyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere dün gece İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Genelgede yer alan bilgilere göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirildi. Peki, marketlerde temel ihtiyaç ürünleri nelerdir? Market yasağı ne zaman başlayacak ve neler satılamayacak? İşte merak edilenler...

MARKETLERDE SATIŞI YASAK VE SERBEST OLAN ÜRÜNLER NELER?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

İşte satışı yapılacak ve yapılamayacak ürünler;