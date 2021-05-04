Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Salgına karşı tüm kenetlendi:  Bir otelde düzenlenen maskesiz mesafesiz parti şaşkına çevirdi

    Salgına karşı tüm kenetlendi. 17 günlük tam kapanmaya gidildi. Kısıtlamaya yakışmayan haber ise ’dan geldi. Bir otelde düzenlenen maskesiz mesafesiz parti şaşkına çevirdi. İşlerine gitmek için büyükşehirlerde kalanlar ise sıkı denetimdeydi!

    Büyük fark

    Türkiye'de, virüsün tamamen temizlenmesi için 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Ancak bazıları kısıtlamayı tatil anladı! Soluğu ve 'de aldı. Dün, 'tan gelen görüntüler tepki topladı. Bir otelde çekilen parti görüntüleri "Salgını böyle mi yeneceğiz?" yorumu yaptırdı.

    Sosyal mesafesiz ve maskesiz parti, virüse davetiye çıkardı! Tatil bölgelerinde durum böyleyken büyükşehirlerde sıkı denetim vardı. Kısıtlamadan muaf olan çalışanlar, pazartesi gününe 'denetim' trafiğiyle başladı. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak evrak kontrolü yaptı.

    Sorumsuzlar kısıtlamayı tatile çevirdi. Antalya'da bir otelde parti düzenlendi. Salgının unutulduğu anlar tepki çekti. Antalya Valisi , otelin kapatıldığını açıkladı. Otelin turizm sertifikası da iptal edildi.

    DİYABET-19


    Covid-19'UN     vücuda verdiği zarar şaşkınlık yarattı. 'da yaşayan (24) geçtiğimiz ay COVİD-19'a yakalandı. Hastalığın 6. gününde mide bulantısı ve nefes darlığı ile hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kan şekeri 380'e çıktı! Virüsün pankreasa bağlanarak insülin salınımını bozması sonucu diyabet hastalığına yakalanan genç kız, "Ömür boyu insülin kullanacağım" açıklaması yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memura-emekliye çifte zam çıktı
    Haberler Güncel Salgına karşı tüm Türkiye kenetlendi:  Bir otelde düzenlenen maskesiz mesafesiz parti şaşkına çevirdi