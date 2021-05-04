Türkiye'de, virüsün tamamen temizlenmesi için 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Ancak bazıları kısıtlamayı tatil anladı! Soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Dün, Antalya Manavgat'tan gelen görüntüler tepki topladı. Bir otelde çekilen parti görüntüleri "Salgını böyle mi yeneceğiz?" yorumu yaptırdı.

Sosyal mesafesiz ve maskesiz parti, virüse davetiye çıkardı! Tatil bölgelerinde durum böyleyken büyükşehirlerde sıkı denetim vardı. Kısıtlamadan muaf olan çalışanlar, pazartesi gününe 'denetim' trafiğiyle başladı. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Sorumsuzlar kısıtlamayı tatile çevirdi. Antalya'da bir otelde parti düzenlendi. Salgının unutulduğu anlar tepki çekti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, otelin kapatıldığını açıkladı. Otelin turizm sertifikası da iptal edildi.

DİYABET-19



Covid-19'UN vücuda verdiği zarar şaşkınlık yarattı. İstanbul'da yaşayan İrem Deniz (24) geçtiğimiz ay COVİD-19'a yakalandı. Hastalığın 6. gününde mide bulantısı ve nefes darlığı ile hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kan şekeri 380'e çıktı! Virüsün pankreasa bağlanarak insülin salınımını bozması sonucu diyabet hastalığına yakalanan genç kız, "Ömür boyu insülin kullanacağım" açıklaması yaptı.