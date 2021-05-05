Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'e açıldığını duyurdu. Dönmez, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı." dedi.

İşte Dönmez'in o paylaşımı

Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun.

'KANUNİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda hazırlıkları tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip 'Kanuni' ile 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapılabiliyor. 'Kanuni', Karadeniz'deki ilk sondaj faaliyeti için 14 Kasım 2020'de Filyos Limanı'na demirlenmiş ve ilk olarak kule montajı tamamlanmıştı.