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    ! ilk görevi için yola çıktı! Bakan Dönmez duyurdu

    haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'nin 'e açıldığını duyurdu. Dönmez, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını ’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

    Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için yola çıktı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'nin 'e açıldığını duyurdu. Dönmez, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı." dedi.

    İşte Dönmez'in o paylaşımı
    Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını 'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun.

    'KANUNİ'NİN ÖZELLİKLERİ
    Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda hazırlıkları tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip 'Kanuni' ile 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapılabiliyor. 'Kanuni', Karadeniz'deki ilk sondaj faaliyeti için 14 Kasım 2020'de Filyos Limanı'na demirlenmiş ve ilk olarak kule montajı tamamlanmıştı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için yola çıktı! Bakan Dönmez duyurdu