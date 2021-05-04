İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BİZLERE NE GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAR?

Vergi işlemlerini vergi dairesine gitmeden interaktif sistem sayesinde hızlıca çözebileceğiniz gibi, sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlarla ilgili bilgiler kolayca görüntülenebilir.

Vergi dairesi işlemlerinizi kolayca online sistemden başlatabilir ve sonlandırabilirsiniz. Vergi mükelleflerine aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sağlayan bu sistem, vergiye gönüllü uyum artışını da pekiştiriyor. İnteraktif Vergi Dairesi sistemi ile yapılan başvuru ve talepler kullanıcının tanımlı cep telefonuna gönderilen sms şifreler ile kabul edilmektedir.