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    • 04.05.2021 13:44
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    • 04.05.2021 13:44
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    çöktü mü? 4 Mayıs 2021 neden açılmıyor? doğrulama hatası nedir?

    çöktü mü? Sorusu gündemde yerini aldı. nde işlem yapmak isteyen vatandaşlar sisteme giriş yapamıyor ve doğrulama hatası alıyor. İnteraktif , tarafından sağlanan hizmetlerin online bir şekilde yapılmasını sağlayan güvenilir bir sistemdir. Bu noktada, , çöktü mü? Sorusunun yanıt merak edilip araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!

    İnternet Vergi Dairesi çöktü mü? Doğrulama hatası nedir?

    İnternet Vergi Dairesi çöktü mü? Sorusu gündemde yerini aldı. İnteraktif vergi dairesinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar sisteme giriş yapamıyor ve doğrulama hatası alıyor. İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan hizmetlerin online bir şekilde yapılmasını sağlayan güvenilir bir sistemdir. Bu noktada, İnternet Vergi Dairesi neden açılmıyor, çöktü mü? Sorusunun yanıt merak edilip araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!

    İNTERNET VERGİ DAİRESİ NEDEN AÇILMIYOR?

    İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesine ulaşılamıyor. İşlem yapmak isteyen kullanıcılar siteye ancak düzeldiği zaman giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek.

    İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNE NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

    İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde yaşanan erişim problemi nedeniyle işlemler yapılamıyor. Kullanıcılar "Doğrulama hatası. Lütfen doğrulama kodunu kontrol ediniz." hatası ile karşılaşıyor. Ayıca site 404 hatası veriyor.

    İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BİZLERE NE GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAR?

    Vergi işlemlerini vergi dairesine gitmeden interaktif sistem sayesinde hızlıca çözebileceğiniz gibi, sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlarla ilgili bilgiler kolayca görüntülenebilir.

    Vergi dairesi işlemlerinizi kolayca online sistemden başlatabilir ve sonlandırabilirsiniz. Vergi mükelleflerine aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sağlayan bu sistem, vergiye gönüllü uyum artışını da pekiştiriyor. İnteraktif Vergi Dairesi sistemi ile yapılan başvuru ve talepler kullanıcının tanımlı cep telefonuna gönderilen sms şifreler ile kabul edilmektedir.

        İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE YAPILABİLEN BAŞLICA İŞLEMLER İSE ŞÖYLEDİR:

        Sicil bilgileri

        Araç bilgileri

        E-Tebligatlar

        E-Yoklamalar

        Ödeme emirleri

        E-Haciz bilgileri

        Vergi ceza ihbarnameleri

        Yönetici ve ortaklık bilgileri

        Borç detayı ve ödeme işlemleri

        İade/mahsup edilebilir durumdaki emanet hesabına alınan ödemelere ait bilgiler

        Beyanname, bildirim ve beyannamelere ait tahakkukları görüntüleme
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        Haberler Güncel İnternet Vergi Dairesi çöktü mü? 4 Mayıs 2021 İnteraktif vergi dairesi neden açılmıyor? Gib.gov.tr doğrulama hatası nedir?