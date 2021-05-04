İnternet Vergi Dairesi çöktü mü? Sorusu gündemde yerini aldı. İnteraktif vergi dairesinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar sisteme giriş yapamıyor ve doğrulama hatası alıyor. İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan hizmetlerin online bir şekilde yapılmasını sağlayan güvenilir bir sistemdir. Bu noktada, İnternet Vergi Dairesi neden açılmıyor, çöktü mü? Sorusunun yanıt merak edilip araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!
İNTERNET VERGİ DAİRESİ NEDEN AÇILMIYOR?
İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesine ulaşılamıyor. İşlem yapmak isteyen kullanıcılar siteye ancak düzeldiği zaman giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek.
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNE NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?
İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde yaşanan erişim problemi nedeniyle işlemler yapılamıyor. Kullanıcılar "Doğrulama hatası. Lütfen doğrulama kodunu kontrol ediniz." hatası ile karşılaşıyor. Ayıca site 404 hatası veriyor.
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BİZLERE NE GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAR?
Vergi işlemlerini vergi dairesine gitmeden interaktif sistem sayesinde hızlıca çözebileceğiniz gibi, sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlarla ilgili bilgiler kolayca görüntülenebilir.
Vergi dairesi işlemlerinizi kolayca online sistemden başlatabilir ve sonlandırabilirsiniz. Vergi mükelleflerine aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sağlayan bu sistem, vergiye gönüllü uyum artışını da pekiştiriyor. İnteraktif Vergi Dairesi sistemi ile yapılan başvuru ve talepler kullanıcının tanımlı cep telefonuna gönderilen sms şifreler ile kabul edilmektedir.