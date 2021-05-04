Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 17-19 Nisan tarihleri arasında yapılan 2020-2021 AÖF vize sınavlarının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öte yandan final sınav tarihleri de belli oldu. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden açıklama yapıldı. Peki, Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sınavları ne zaman 2021? İşte cevabı!