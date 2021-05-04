Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 17-19 Nisan tarihleri arasında yapılan 2020-2021 AÖF vize sınavlarının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öte yandan final sınav tarihleri de belli oldu. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden açıklama yapıldı. Peki, Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sınavları ne zaman 2021? İşte cevabı!
AÇIKÖĞRETİM VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Böylelikle, günlerdir merak edilen AÖF sınav sonuçları, öğrenciler tarafından ulaşılabilir hale geldi.
SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
Vize sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Bu derslerden de başarısız not alan ve yaz okulunda eğitimine devam etmek isteyen adaylar için de Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 günü gerçekleştirilecek.