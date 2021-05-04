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    • 04.05.2021 11:39
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    Ardahan merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

    Ardahan merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 4 zanlı yakalandı.

    4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda Ardahan, Ankara, İstanbul ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Ardahan merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı