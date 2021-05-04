Evli ve üç çocuk babası eski Beykoz Kaymakamı A.K.(56) akşam saatlerinde ormanlık araziye park ettiği kiralık araç içinde cinsel birliktelik yaşarken mahallede ikamet eden U.Y.(16) tarafından basıldı. Tehditler savurarak ormanda kovaladığı çocuğun üzerine bir de araç süren kaymakam, komşuların olaya müdahalesiyle ormandan ayrıldı.

Aracın ise kiralık olduğu, koruması tarafından kiralandığı ve olay günü kaymakamın kullanımında olduğu belirlendi.

Kaymakamın olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.