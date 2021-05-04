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    Kaymakamı A.K. ormanda uygunsuz halde yakalandı! Ardından otomobiliyle magandalık yaptı

    Evli ve üç çocuk babası eski Kaymakamı A.K.(56) akşam saatlerinde ormanlık araziye park ettiği kiralık araç içinde cinsel birliktelik yaşarken mahallede ikamet eden U.Y.(16) tarafından basıldı. Tehditler savurarak ormanda kovaladığı çocuğun üzerine bir de araç süren kaymakam, komşuların olaya müdahalesiyle ormandan ayrıldı.

    Dilek Yaman Demir
    Küçük çocuğu ezmeye çalıştı

    Evli ve üç çocuk babası eski Kaymakamı A.K.(56) akşam saatlerinde ormanlık araziye park ettiği kiralık araç içinde cinsel birliktelik yaşarken mahallede ikamet eden U.Y.(16) tarafından basıldı. Tehditler savurarak ormanda kovaladığı çocuğun üzerine bir de araç süren kaymakam, komşuların olaya müdahalesiyle ormandan ayrıldı.

    Aracın ise kiralık olduğu, koruması tarafından kiralandığı ve olay günü kaymakamın kullanımında olduğu belirlendi.

    Kaymakamın olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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