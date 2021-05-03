Toplantıda yaptığı konuşmada pandeminin halen dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ve geçen yıl tarım ve gıdanın, bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli "Ülkeler sınırlarını kapattı, tarım ve gıdaya erişimde, lojistik ve tedarik zincirlerde büyük aksamalar yaşandı. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sektörümüzün özverisiyle, bu süreci başarıyla yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Tarım ve gıda alanında aldığımız 106 tedbir, 81 ilimizdeki personelimizin yoğun gayretiyle etkin bir şekilde uygulandı. Böylece, çiftçimiz ekmeye, üretim artmaya, tarım büyümeye devam etti. Yine, gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirerek, vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık. Tabi pandemi süreci daha bitmedi. Hâlihazırda, Ramazan Bayramı sonrasına kadar, tam kapanma dönemine geçtik. Bu dönemde üretimin kesintisiz devamı için geçen yıl olduğu gibi üreticilerimize ve gıda işletimlerine yönelik muafiyetlerimiz devam ediyor. Artık hasat dönemi de, bu ay başlayacak. Dolayısıyla sizlere sahada daha çok ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

2020 YILI, TÜM ZAMANLARIN EN SICAK 3 YILINDAN BİRİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Pandeminin yanında, iklim değişikliğinin etkilerini de artık yoğun şekilde hissedildiğinin altını çizen Pakdemirli şöyle devam etti: "2020 yılı, tüm zamanların en sıcak 3 yılından biri olarak tarihe geçti. Önümüzdeki yıllarda da, maalesef sıcaklık artışında, yeni rekorlar bekleniyor. Ülkemiz, Akdeniz havzasında olması nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini yoğun yaşayan ülkelerden birisi. Türkiye'de uzun yıllar sıcaklık ortalaması 13,5 OC iken, geçen yıl 14,9 OC' ye yükseldi. Yağış miktarımız da, maalesef her geçen yıl azalıyor. 1 Ekim-30 Eylül arasını kapsayan su yılını baz aldığımızda, Türkiye normal yağışı 574 mm iken, 2020'de bu miktar 552 mm'ye geriledi. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, yağışlar halen istenilen seviyede değil. Ekim ayında başlayan, 2021 su yılında da, geçen yıla oranla ülke genelinde yüzde 24'lük bir azalma gerçekleşti. Özellikle Ocak-Mart döneminde, ülke genelinde uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 10'luk bir artış olsa da, Nisan ayında yağışlar beklentilerimizin bir miktar altında gerçekleşti. Ama bildiğiniz üzere, Mayıs ve Haziran ayları halk arasında kırkikindi yağışları olarak bilinen yerel sağanak yağışlarının gerçekleştiği aylardır. Umuyorum, beklenen yağışlar tarımsal üretime oldukça olumlu yansıyacak ve inşallah çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir. Dolayısıyla, başta su olmak üzere, elimizdeki üretim kaynaklarının verimli kullanımı konusunda, il müdürlüklerimize büyük görevler düşüyor"

YENİ HASAT SEZONUNA GİRERKEN, YİNE ALIM FİYATLARINI AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında hem desteklerde artış, hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguladıklarını ifade eden Pakdemirli "Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla, 24 Milyar Liraya çıkardık. Pamuk pirim desteğini yüzde 37,5 artışla, 1 Lira 10 kuruşa; Ayçiçeği primini yüzde 25 artışla, 50 kuruşa çıkardık. Bu yılki gübre desteğini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzde 100 artırdık. Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 50'sinden fazlasını ilk 4 ayda ödedik. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz. Bu yıl da yeni hasat sezonuna girerken, yine alım fiyatlarını açıklamaya başlayacağız. Dünyadaki ve ülkemizdeki piyasaları yakın şekilde takip ederek, üreticimizi memnun edecek fiyatları açıklayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

BİTKİSEL ÜRETİMİMİZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI

2020 yılında bitkisel üretimde verimli bir sezonu geride bıraktıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Elbette, bitkisel üretimdeki bu gelişmenin arkasında, sulama alanında yaptığımız yatırımların büyük katkısı var. Son 19 yılda, 276 Milyar Liralık yatırımla, 600 barajı inşa ederek hizmete aldık. Bilhassa bu yatırımlar sayesinde, meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimimiz, 2020'de 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu yıl ise biraz önce bahsettiğim gibi, Mayıs ayında istediğimiz yağış seviyesine yaklaşabilirsek, üretimde geçen yıla göre çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla birlikte, kuraklığın etkisini azaltmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda, 2021 yılını, "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" ila ettik. İnşallah bu yıl; 18 baraj, 72 gölet ve bent daha inşa edeceğiz. Yeraltı barajları konusunda da çalışmalarımızı hızlandırdık. Şu anda 26 yeraltı barajını tamamladık. Yılsonunda, bu sayıyı 50'ye çıkarmış olacağız. 2023 yılına kadar da, toplam 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz"

BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞIMIZ 2020'DE, CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Hayvancılık sektörünün de, büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli "Büyükbaş hayvan varlığımız 2020'de, 18,2 Milyon başa yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2021 yılında da, küçükbaş hayvancılıkta atılım yaparak, hayvan varlığını artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştık. Bu amaçla; mera, yaylak ve kışlakların tespitlerini tamamlayacağız. Bu yıl 850 bin dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projelerini gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

TARIM SEKTÖRÜ 2020 YILINDA EKONOMİNİN ADETA LOKOMOTİFİ OLDU

Tarım sektörünün 2020 yılında ekonominin adeta lokomotifi olduğunu söyleyen Pakdemirli "2020'de yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 Milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet Tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor.

Yine 2020'de; tarım ve gıda ürünlerindeki net ihracatçı konumumuz, daha da güçlendi. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020'de, bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla, 20,7 Milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla, 5,5 Milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki dönemde tarımsal ihracatımızı daha da iyi seviyelere taşıyacağız" dedi.

SON 19 YILDA, 5,3 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK

Ormancılık faaliyetleri noktasında da çok değerli işler yaptıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli "Bu sayede ülkemiz, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasında! Son 19 yılda, yaklaşık 5,4 milyon hektar alanda çalışma yaparak, 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20,8 Milyon hektar olan orman varlığımızı, son 19 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde, 22,9 Milyon hektara çıkardık. 2023'e kadar orman alanlarını genişleterek, ülke yüzölçümünün %30'u, yani 23,4 milyon hektara çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasında!

Malumunuz; önümüzdeki dönem hava sıcaklığının artmasıyla beraber, orman yangınlarında hassas bir döneme giriyoruz. Bu yıl da, geçen sene olduğu gibi, meteorolojik şartlara göre, yangın riskinin yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yangın organizasyonunda görevli bütün personelimizin konsantrasyonu çok yüksek olmalı. Geçen yıl ilk kez kullanmaya başladığımız İHA sayımızı, bu yıl 4'e çıkardık. Ayrıca bu sene ilk kez insansız helikopter kullanmaya başlayacağız. Bu arada, 1 Mayıs itibari ile 8 helikopterimiz de, göreve başladı. İleriki günlerde helikopter sayımız 30'a ulaşacak, yine 3 adet amfibik uçağımız da, yangın sezonunda görev alacaktır. Böylece bu yıl aldığımız tedbirler ile inşallah olası yangınlarla daha etkin bir şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ

Bugünkü toplantının ana konusunun Anahtar Performans Göstergeleri, yani KPI'lardaki ulaşılan seviye olduğunu belirten Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: "Malum bütün idareci arkadaşlarımız gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Ancak, "Ölçemediğiniz Şeyi Yönetemezsiniz" diye oldukça kıymetli bir söz var. O nedenle, sorumluk alanımızdaki faaliyetlerimizi ölçüp, takip edeceğimiz bir sistemin kurulması, sadece Bakanlığımız için değil, 84 milyon vatandaşımız için de oldukça önemlidir. Bu nedenle; bölge ve il müdürlerimizin faaliyet alanlarındaki çalışmalarını değerlendirmek için Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) belirliyoruz.

İnşallah bu yıl, tarım-orman sektörüne daha fazla yatırım yapacağımız, ülkemize yeni kazanımlar sağlayacağımız, uğurlu, bereketli bir yıl olacak. Bu hedef ve dilek doğrultusunda yatırım projelerindeki adımlarımız ise şöyle olmalı: İllerimizin önceliğini ve fırsatlarını tespit edin! Çiftçilere alternatif gelir getiren, ürünlerin katma değerini artıran projelerle bizlere gelin! Mesela; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ilin tarımsal üretimine, yapısına uygun projeleri yerelden, yani sizlerden toplayarak terzi işi iş çıkarıyor. Bu şekilde yereldeki üretimi aksatan veya üretimi arttıracak işleri hızlı bir şekilde projelendirerek, tarımsal üretimi arttıracak önemli çalışmalar yapıyor. Böylece çiftçimizin üreticimizin, bir yandan alternatif ürün üretimi destekliyoruz, diğer yandan ürününe katma değer oluşturacak yatırımları hayata geçiriyoruz. Bu konuda sizden isteğim; yereldeki tarımsal üretime dair fikirlerinizi ilgili Genel Müdürlerimiz ile paylaşarak projelendirelim ve çiftçimizin hizmetine sunalım.

İşlemeli tarıma elverişli olmayan eğimli tarım arazilerini üretime açmak konusunda çalışmalar yapın! Yabani ağaçları aşılamak suretiyle, üretime kazandıracak çalışmalara biraz daha imkân sağlayın! Yarım kalan işlerinizi, projelerinizi ivedilikle bitirin! Hiçbir kaynağımızı israf etmeden, makul ve uygulanabilir projelerle üretimi desteklemeye gayret edin! Salgın döneminde çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinin kesintiye uğramaması konusunda takipte olun! Sık sık sahada, onların yanlarında bulunun! Büroda ve odalarınızdan daha çok, arazide ve işletmelerde olun! Zirai mücadele faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesi konusunda üreticimize rehber ve destek olun! Hasat kayıplarını engelleyecek şekilde biçerdöver kontrollerinin yapılmasını sağlayın! Çünkü bir danenin bile kaybına izin verilmemesi, bu yılın en önemli çalışmalarından bir tanesidir. Ve son olarak; 2021 yılında sizin için belirlenen hedeflere odaklanın ve çalışmalarınızı makul bir şekilde planlayarak hızlıca yola koyulun! Evet, başarı bir ekip işidir. Ve başarı, en alttan en üste kadar, herkesin sorumluluğunu bilmesi ve görevini en iyi şekilde yapmasıyla gelir"