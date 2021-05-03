Tam kapanmada kargolar açık mı? Tam kapanma boyunca kargo alınıp verilecek mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tüm illerde tam kapanma kararı verildi. İçişleri Bakanlığı alınan karar ile ilgili 81 il valiliğine yeni genelgeyi gönderdi. Vatandaşlar ise kargo şirketlerinin tam kapanmadan muaf olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar…
TAM KAPANMADA KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede kargoların çalışama saatlerine de yer verildi. Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf tutulacak.
TAM KAPANMADAN KİMLER MUAF?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde şu detaylar yer aldı;
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli
olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,