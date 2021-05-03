SON DAKİKA: Azad Hasobalılar'ı streç filme saran iş arkadaşları hakkında flaş gelişme: 16 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi



Ayrıca cinsel istismarın mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi nedeniyle yarı oranında, birden fazla kişi ile birlikte yapılmasından dolayı da cezanın yarı oranında arttırılmasını talep etti. Ayrıca. başkasına ait ses veya görüntüleri ifşa etme suçu nedeniyle sanıkların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı son savunma için süre istedi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.