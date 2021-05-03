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    • 03.05.2021 11:40
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    - YHT projesi 4 Eylül'de açılıyor! Tamamlandığında süre 10 saat kısalacak

    ile arasında yapımı süren hattında geri sayım sürüyor. Test sürüşlerinin devam ettiği hattın açılışının 4 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Dev proje 4 Eylül'de açılıyor! Süre 10 saat kısalacak
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    Ankara - Sivas arasında yapımı büyük oranda tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 4 Eylül'de açılması planlanıyor. Ankara ile Sivas arasını kapsayan, 393 kilometre uzunluğa sahip YHT projesinde çalışmalar devam ediyor.

    YHT hattında 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 viyadük, 217 alt ve üst geçit ile 61 köprü ve menfez inşa edildi. Ankara-Sivas arasında YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri devam ediyor. YHT hattının 4 Eylül'de açılması bekleniyor.



    'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'
    Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Ankara-Sivas hattı test sürüşleri devam ediyor. 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde yapıldı.

        Ankara-Sivas YHT hattında artık son günleri yaşıyoruz. İnşallah son testlerle ayarlar yapılmaktadır. Tahminen 4 Eylül itibariyle bütün YHT'yi Yiğidolar ile buluşturacağız." dedi.



        Pandemi kısıtlamaları nedeniyle YHT çalışmalarında zorluklar yaşandığını belirten Vatankulu, "Ankara-Sivas arasındaki 393 kilometrelik projenin tamamlanmasının ardından iki şehir arasındaki 12 saatlik ulaşım süresi tam bittiğinde yaklaşık 2 saate inecek.

        Hızlı trenin Sivas'ımıza gelmesi için canla başla çalışıyoruz. YHT'nin gelmesiyle birlikte inanç, sıla, kültür turizmi artacak ve kentimize bir değer katacak." diye konuştu.

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        Haberler Güncel Ankara-Sivas YHT projesi 4 Eylül'de açılıyor! Tamamlandığında süre 10 saat kısalacak