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    • 03.05.2021 17:29
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    • 03.05.2021 17:29
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Taze meyve ve sebze almak isteyenlerin, giyimden yumurtaya, peynirden ev eşyalarına daha pek çok kategoride ürünlerin de uygun fiyata satıldığı semt pazarları vatandaşların en sık uğrak yeridir. Peki , ? 17 günlük tam kapanmada buralardan alışveriş yapılabilecek mi?

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı?

    Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı? Yasakta semt pazarları kapalı mı, çalışıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Evinin gıda, giyim gibi ihtiyaçlarını özellikle de taze sebze ve meyve almak için uygun fiyat ve çeşitlilikle satış yapılan semt pazarlarını sıklıkla tercih ediyor. 17 günlük kapanmada ise bu yerlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki vatandaşlar sadece marketlerden mi alışveriş yapacak? Pazarlar kurulmayacak mı? İşte yanıtı…

    TAM KAPANMADA PAZARLAR AÇIK MI?

    Bakanlığın yayımladığı genelgede 17 gün sokağa çıkma yasağında açık olacak iş yerleri belirtildi. Genelgede; "Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

    Karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma öncesi salı ve çarşamba günleri pazarlar kurulacak.

    Genelgede bakkallar ve marketler ile ilgili madde ise şöyle; Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

        TAM KAPANMADA KİMLER MUAF ?

        İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

        - Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

        - Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

        - İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

        - Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

        - Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

        - Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

        - Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

        - İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

        - Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

        - Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

        - Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

        - Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

        - Otizm, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

        - Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

        - ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

        - Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri.

        - Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

        - 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları


        - Nöbetçi noterler ile çalışanları.

        - Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

        - Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.
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