Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı? Yasakta semt pazarları kapalı mı, çalışıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Evinin gıda, giyim gibi ihtiyaçlarını özellikle de taze sebze ve meyve almak için uygun fiyat ve çeşitlilikle satış yapılan semt pazarlarını sıklıkla tercih ediyor. 17 günlük kapanmada ise bu yerlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki vatandaşlar sadece marketlerden mi alışveriş yapacak? Pazarlar kurulmayacak mı? İşte yanıtı…