Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı? Yasakta semt pazarları kapalı mı, çalışıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Evinin gıda, giyim gibi ihtiyaçlarını özellikle de taze sebze ve meyve almak için uygun fiyat ve çeşitlilikle satış yapılan semt pazarlarını sıklıkla tercih ediyor. 17 günlük kapanmada ise bu yerlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki vatandaşlar sadece marketlerden mi alışveriş yapacak? Pazarlar kurulmayacak mı? İşte yanıtı…
TAM KAPANMADA PAZARLAR AÇIK MI?
Bakanlığın yayımladığı genelgede 17 gün sokağa çıkma yasağında açık olacak iş yerleri belirtildi. Genelgede; "Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.
Karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma öncesi salı ve çarşamba günleri pazarlar kurulacak.
Genelgede bakkallar ve marketler ile ilgili madde ise şöyle; Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.