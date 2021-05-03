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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Öldürülenler rengarenk

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı , "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi." açıklamasında bulundu.

    DHA
    Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi." açıklamasında bulundu.


    KIRMIZI, TURUNCU VE GRİYE 3 ÇİZİK DAHA
    İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'kırmızı', birinin 'turuncu', birinin de 'gri' kategoride arandığını duyurdu.


    KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

        Bu teröristlerden birinin, örgütün sözde Orta Saha Karargâhında kadın sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş olduğu, 2011 yılında Diyarbakır'dan terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon TL'ye kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride arandığı belirtildi.

        Teröristlerden birinin ise Amed eyaleti, Lice bölgesi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride arandığı, bir diğerinin ise sözde Amed eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 bin TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride arandığı bildirildi.

        Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesindeki terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu kaydedildi.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Öldürülenler rengarenk