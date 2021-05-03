SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Öldürülenler rengarenk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi." açıklamasında bulundu.
KIRMIZI, TURUNCU VE GRİYE 3 ÇİZİK DAHA
İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'kırmızı', birinin 'turuncu', birinin de 'gri' kategoride arandığını duyurdu.
KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.