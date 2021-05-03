SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: 66 bin 161 kişiye de adli ya da idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye de adli ya da idari işlem uygulanmıştır." açıklamasında bulundu.







İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERAK EDİLEN SORUYU YANITLADI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan tam kapanma ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Bakanlığın yaptığı açıklama ile "3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?" sorusuda cevap buldu.

İşte merak edilen o sorular ve yanıtları:

Soru: Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf mıdır?

Cevap: Sigorta acentaları tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir.

Tam kapanma dönemi içerisinde sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı/zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır. Bu kapsamda hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneği eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine gönderilecektir.