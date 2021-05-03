Türkiye, koronavirüs vakalarının tekrar artmasıyla birlikte geçtiğimiz haftadan itibaren 17 günlük tam kapanmaya girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu süreçte illeri gezerek bölgesel olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca bugün de Edirne'deydi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar:
İSTANBUL'DAN TRAKYA'YA HAREKETLİLİK GÜNDEMİMİZDEYDİ
"İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışı da bugünkü gündemimizdeydi. Vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik. Aşılama programına uyum da ele aldığımız konular arasındaydı.
"İLK SPUTNIK TESLİMATININ BU AY YAPILMASI BEKLENMEKTEDİR"
Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek.
"EDİRNE'DE VAKA SAYILARI NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞMÜŞTÜR"
Vaka sayısında önemli bir düşüş başlamıştır. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Sevindirici haber şu ki vaka sayıları neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66...
Edirne aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 40. Yatak doluluk oranımız yüzde 60. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 74.