İstanbul'daki tam kapanma denetimlerinde şoke eden olay! Kendini basın olarak tanıtan kadın sabıkalı çıktı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanmada, Ataşehir'de oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durduruldu. İzin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Araçlarda bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi.
Ayrıca polisler vatandaşlara tam kapanma sürecinde muafiyet kazanmaları için e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaları gerektiğini hatırlattı. Yapılan denetimler sırasında iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, görevli polis memurlarına yazarkasa fişi gösterdi ancak ceza yemekten kaçamadı.