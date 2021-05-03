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    • 04.05.2021 01:15
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    'de yayımlandı: avlayana 5 TL

    Son dakika haberi... 'de Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan avcılığının desteklenmesine yönelik karar yer aldı. Karara göre balık başı 5 Türk Lirası ödeme yapılacak.

    takvim.com.tr
    Balon balığı avlayana 5 TL

    Resmi Gazete'de Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan Balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik karar yer aldı.

    Kararda, "Balon Balığı Avcılığının desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanunun 19'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Karara göre balık başı 5 Türk Lirası ödeme yapılacak.

    Karar şu şekilde:

    BALON BALIĞI
    Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türüdür. Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılmıştır.

        ÖLÜMCÜL ZEHİR TAŞIYOR
        Zehirli etinden dolayı ticari değeri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.

        PARMAĞI BİLE KOPARTABİLİYOR
        Akdeniz bölgesinde bazı insanlar tarafından bilinçsizce tüketilebilmektedir. Ancak çoğu insan zehirli olduğunu dahi bilmemektedir. Balon balığı avlanırken düz dişleriyle insan parmağını bile koparabilir.



        Genelde avlanılması kolay olan balık pek yem seçmez ve hemen oltaya atlar. Düz olan dişleri oltayı kolayca kesebilir.

        Balık ilk olarak oltaya geldiğinde yukarıya çekilirken şişerek kendi hacminin 3 katına kadar su ile doldurur ve gittikçe ağırlaşır.

        Balon balığı, genelde kıyıdan 50-100 metre açıklarda bulunur ve kıyıya çok yaklaşamaz.



        Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Halk dilinde "balon balığı" olarak bilinir. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar.

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        Balon balığı avlayana 5 TL
        Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı: Balon balığı avlayana 5 TL