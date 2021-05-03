Resmi Gazete'de Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan Balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik karar yer aldı.
Kararda, "Balon Balığı Avcılığının desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanunun 19'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Karara göre balık başı 5 Türk Lirası ödeme yapılacak.
Karar şu şekilde:
BALON BALIĞI
Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türüdür. Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılmıştır.