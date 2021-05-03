Melinda Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor? Dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Microsoft'un sahibi Bill Gates eşiyle boşanma kararı aldığını duyurdu. Bill Gates mesajında şu ifadelere yer verdi: "Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldım. Son 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk." Vakıfta birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Gates, "Fakat hayatlarımızın sonraki safhasında bir çift olarak birlikte ilerleyemeyeceğiz" yazdı.
MELİNDA GATES KİMDİR?
Melinda Ann French, 15 Ağustos 1964 tarihinde Dallas'da dünyaya geldi.
Amerikan hayırsever olarak biliniyor. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi.
Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almış olan Melinda Gates, 1994 yılında Bill Gates ile dünyaevine girdi.
Jennifer Katharine Gates (26 Nisan 1996), Rory John Gates (23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunuyor.