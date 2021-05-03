Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.05.2021 00:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 00:58
    ABONE OL

    kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?

    kimdir, kaç yaşındadır? Dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Bill Gates eşi Melinda Gates ile boşanacağını duyurdu. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Bill Gates, uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düşen haberi Twitter hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından Bill Gates eşi Melinda Gates hakkında araştırma yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Melinda Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?

    Melinda Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor? Dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Microsoft'un sahibi Bill Gates eşiyle boşanma kararı aldığını duyurdu. Bill Gates mesajında şu ifadelere yer verdi: "Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldım. Son 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk." Vakıfta birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Gates, "Fakat hayatlarımızın sonraki safhasında bir çift olarak birlikte ilerleyemeyeceğiz" yazdı.

    MELİNDA GATES KİMDİR?

    Melinda Ann French, 15 Ağustos 1964 tarihinde Dallas'da dünyaya geldi.

    Amerikan hayırsever olarak biliniyor. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi.

    Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almış olan Melinda Gates, 1994 yılında Bill Gates ile dünyaevine girdi.

    Jennifer Katharine Gates (26 Nisan 1996), Rory John Gates (23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunuyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bill Gates boşanıyor!
    Haberler Güncel Melinda Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?