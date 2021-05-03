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    , Bakanı 'ın Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yaptığı ziyaret nedeniyle 'ye verdi

    'ın, Bakanı ’ın Irak’ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle ’nin Maslahatgüzarı 'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp verdi. İşte detaylar...

    AA
    Irak'tan Bakan Akar'ın ziyareti sonrası küstah adım

    'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar'ın 'ta 'ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahatgüzar'a verildi.

    Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" ifadesine yer verildi.

    NE OLMUŞTU?

    Bakanı ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Komutanı Orgeneral , Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyarette bulunmuştu.

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