Binlerce adayın katılımı iler gerçekleştirilen ALES bu yıl 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapıldı. Dün yapılan sınavın ardından cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edilmeye başladı. Sorular ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM'den beklenen son dakika açıklama geldi. Peki, ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı!
ALES SINAV SÜRESİ NE KADARDI, SINAV NE ZAMAN BİTTİ?
2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:15'te başladı. Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binasına alınmadılar. Toplamda 150 dakika süren sınav 12:45'te sona erdi.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
ÖSYM soruları ve cevapları genellikle sınav günü akşamında ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu neden soruların pazartesi günü gün içerisinde yayınlanması bekleniyordu. Sorular ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.
Yapılan açıklama şöyle: 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.