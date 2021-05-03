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    • 03.05.2021 12:48
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    • 03.05.2021 12:48
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    AİS ekranı: 021 soru ve cevapları yayınlandı mı? sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

    Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen ı, bu sene 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. Dün yapılan sınavın ardından cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edilmeye başladı. Sorular ve cevap anahtarı ile ilgili 'den beklenen son dakika açıklama geldi. Peki, soru ve cevapları yayınlandı mı? ? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    ÖSYM AİS ekranı: ALES 2021 soru ve cevapları yayınlandı mı?

    Binlerce adayın katılımı iler gerçekleştirilen ALES bu yıl 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapıldı. Dün yapılan sınavın ardından cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edilmeye başladı. Sorular ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM'den beklenen son dakika açıklama geldi. Peki, ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı!

    ALES SINAV SÜRESİ NE KADARDI, SINAV NE ZAMAN BİTTİ?

    2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:15'te başladı. Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binasına alınmadılar. Toplamda 150 dakika süren sınav 12:45'te sona erdi.

    ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

    ÖSYM soruları ve cevapları genellikle sınav günü akşamında ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu neden soruların pazartesi günü gün içerisinde yayınlanması bekleniyordu. Sorular ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.

    Yapılan açıklama şöyle: 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    SORULARIN YÜZDE 10'U İÇİN TIKLAYINIZ....

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

        Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

        Kurum diğer sınavlarda olduğu gibi AİS sayfası üzerinden soruların tamamını sınava girenlerin erişimine açık olarak yayınlayacak. Soruların yüzde 10'luk kısmı ise herkese açık olarak yayınlanacak.

        ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Bu sınava katılamayacak olan ve ikinci sınavı bekleyen adaylar içinse ALES 2 başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak.
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        Şoke eden gerçek! Sözleşmesine eklenmeyen o madde...
        Haberler Güncel ÖSYM AİS ekranı: ALES 2021 soru ve cevapları yayınlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!