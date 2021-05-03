ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

ÖSYM soruları ve cevapları genellikle sınav günü akşamında ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu neden soruların pazartesi günü gün içerisinde yayınlanması bekleniyordu. Sorular ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklama şöyle: 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

SORULARIN YÜZDE 10'U İÇİN TIKLAYINIZ....