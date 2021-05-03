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    • 03.05.2021 12:44
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    Çanakkale'de sikke ve tarihi nitelikli objeler ele geçirildi

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Adreste yapılan aramalarda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 28 metal obje ele geçirildi

    Çanakkale'de sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

    Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve 28 metal obje ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, yapılan teknik takip kapsamında şüpheli E.H'ye ait Ezine'deki ikamete operasyon düzenledi.

    Adreste yapılan aramalarda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 28 metal obje ele geçirildi

    Gözaltına alınan E.H, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Çanakkale'de sikke ve tarihi nitelikli objeler ele geçirildi