İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), COVID-19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'da sona erecek tam kapanmaya ilişkin çalışmaları takip etti.
GAMER'de bulunan ekranlardan, Türkiye'nin her köşesinin gözlemlenerek, bağlantı kurulabildiğini belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, hem afet durumları ve toplumsal olayların hem de şehirlerin ya da ülkenin güvenliğini etkileyebilecek güvenlik hadiselerinin, buradan takip edilebildiğini söyledi.
Alınan önlemlerin etkin şekilde uygulanmasını gözlemlemek, denetlemek ve sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının önemli birtakım düzenlemeler yaparak kararlar aldığını ifade eden Ersoy, ülke genelinde yapılan çalışmaları ve denetimleri 24 saat esasına göre merkezden takip ettiklerini anlattı.