



"53 BİN 482 GÖREVLİMİZ MARİFETİYLE DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Ersoy, "Tedbirlerimizin uygulanmasını sağlamak, milletimizin bu beladan bir an evvel kurtulmasına katkıda bulunmak amacıyla güvenlik birimlerimiz ülkemizin her köşesinde yoğun şekilde kontrollerine devam ediyor. Bugün 2 bin 370 jandarma, 3 bin 186 emniyet kontrol ve denetleme noktalarımızda, toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor" dedi.