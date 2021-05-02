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    • 03.05.2021 02:03
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    , 'li 'ın ını jet hızıyla çürüttü

    , İzmir Milletvekili 'ın "-19 tedavisi görürken can veren 'in ölüm raporuna, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış" iddiasıyla sosyal medyadan paylaştığı ölüm raporunun sahte olduğunu belgeler sunarak yanıtladı. Bakan Koca açıklamasının devamında, "vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır" dedi.

    CHP'li Tuncay Özkan'ın yalanını jet hızıyla çürüttü

    İzmir Milletvekili , CHP'li belediyelerin toplu taşımadaki ihmali nedeniyle bulaşmanın artmasını görmezden gelirken hükümete asılsız bir iftira attı. ise jet hızıyla belgeler sunarak iddiayı çürüttü.

    BAKAN KOCA: KİMSEYE FAYDASI YOKTUR

    Bakan Koca Twitter hesabından, "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadeleriyle Tuncay Özkan'ı ladı.

    TUNCAY ÖZKAN'IN İDDİASI

    CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya hesabından, "Covid-19 tedavisi görürken can veren Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuna, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış. Gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşimin başka sağlık sorunu yoktu diyor. Virüsle mücadele etmek yerine saklamak niye? Vakaları da böyle mi gizliyorsunuz? Şeffaflık nerede?" iddiasında bulunmuştu.

    İŞTE BELGELER VE BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

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