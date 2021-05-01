Dünyayı saran Coronavirüs salgını, milyonlarca insanı hayattan kopardı. Türkiye, artan vaka sayılarına karşı sıkı tedbirler aldı. Bu kapsamda 17 Mayıs'a kadar sürecek 17 günlük tam kapanma, Perşembe akşamı itibariyle başladı.
Bazı vatandaşlar ise kısıtlamayı 'tatil' anladı. Soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Ünlü tatil beldesi Bodrum'a 24 bin araç giriş yaptı! Nüfus 500 bini aştı. Görüntülere tepki yağarken büyükşehirlerde yalnızca yasaktan muaf olan ve işyerleri faaliyetlerini sürdüren çalışanlar kaldı.
TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre 17 günlük kısıtlamada toplam 22.4 milyon insanın çalışmaya devam edeceği açıklandı. Dün başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok şehirde işe yetişme telaşı vardı. Özellikle megakent İstanbul'da azaltılan sefer sayıları nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise iptal edilen otobüslerden dert yandı.