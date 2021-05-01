Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    17 günlük tam kapanmaya geçti: Milyonlar tatil bölgelerine akın etti, 22 milyon insan ise işe gitmekte zorlandı

    , COVİD-19’u bitirecek 17 günlük tam kapanmaya geçti. Milyonlar, memleketine ve tatil bölgelerine akın etti. Kısıtlama boyunca çalışacak 22 milyon insan ise azalan seferler ve kalabalık toplu taşıma araçları nedeniyle işine gitmekte zorluk çekti.

    İşte tam kapanma

    Dünyayı saran Coronavirüs salgını, milyonlarca insanı hayattan kopardı. Türkiye, artan vaka sayılarına karşı sıkı tedbirler aldı. Bu kapsamda 17 Mayıs'a kadar sürecek 17 günlük tam kapanma, Perşembe akşamı itibariyle başladı.

    Bazı vatandaşlar ise kısıtlamayı 'tatil' anladı. Soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Ünlü tatil beldesi Bodrum'a 24 bin araç giriş yaptı! Nüfus 500 bini aştı. Görüntülere tepki yağarken büyükşehirlerde yalnızca yasaktan muaf olan ve işyerleri faaliyetlerini sürdüren çalışanlar kaldı.

    TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre 17 günlük kısıtlamada toplam 22.4 milyon insanın çalışmaya devam edeceği açıklandı. Dün başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok şehirde işe yetişme telaşı vardı. Özellikle megakent İstanbul'da azaltılan sefer sayıları nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise iptal edilen otobüslerden dert yandı.

        Bazılarına ise yasak vız geldi! Fatih'te vatandaşlar parka çıkıp güneşlendi.

        BİR AŞIYA DAHA ONAY
        Türkiye         hem salgınla mücadelede hem de aşılamada destan yazdı. Aşılamada hızı artırmak için tüm adımlar atıldı. Son olarak Rus aşısı Sputnik V'ye acil kullanım onayı çıktı.

        2 YIL DAHA BİZİMLE
        Herkes, Covid- 19'un biteceği ve normal hayatın başlayacağı günü beklemeye başladı. ABD ve Almanya'dan gelen açıklamalar ise hayal kırıklığı yarattı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, COVİD- 19 salgının 2022 sonuna kadar süreceğini açıkladı. ABD merkezli IQVIA Holdings ise virüse karşı her 2 yılda bir ek aşı geliştirileceğini vurguladı.

            DAHA BULAŞICI DAHA ÖLDÜRÜCÜ
            İstanbul'da             5 kişide çift mutasyonlu Hindistan varyantı ortaya çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, bu türün ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliğine yol açtığını açıkladı. "Hindistan varyantı bağışıklık sistemi, savunma hücreleri, antikorlardan kaçıyor. Bu türün daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğu söyleniyor. Ülkemizde de 2 ay sonra vaka patlaması yaşanabilir" uyarısı yaptı.

            KARAKTERİZE!
            Rize İkizdere'deki Petran Yaylası'nda salgına karşı örnek bir mücadele vardı. Yayla sakinlerinin aldığı tedbirler sayesinde bölgede hiç pozitif vaka çıkmadı. Komşuları ile teması kesen Petranlılar, maskesiz evden çıkmadı.

            Ayşe Kahraman, "Köylere gelsinler, inek bakar tavuk kışlarlar, doğa ile buluşup zaman geçirirler. Dışarıdan gelen olursa yüzünde maske gördüğümüzde virüsü hatırlıyoruz" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kara para aklayanlar yandı!
            Haberler Güncel Türkiye 17 günlük tam kapanmaya geçti: Milyonlar tatil bölgelerine akın etti, 22 milyon insan ise işe gitmekte zorlandı