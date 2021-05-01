DAHA BULAŞICI DAHA ÖLDÜRÜCÜ

İstanbul'da 5 kişide çift mutasyonlu Hindistan varyantı ortaya çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, bu türün ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliğine yol açtığını açıkladı. "Hindistan varyantı bağışıklık sistemi, savunma hücreleri, antikorlardan kaçıyor. Bu türün daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğu söyleniyor. Ülkemizde de 2 ay sonra vaka patlaması yaşanabilir" uyarısı yaptı.