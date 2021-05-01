Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Sahibinin bile belli olmadığı paralara, milyonlarca dolar para akıtıldı! Türkiye ise milyon dolarlık soygunla sarsıldı! Yerli kripto para alım satım borsası Thodex, yüzyılın vurgununu yaptı.
CEO Fatih Faruk Özer, 391 bin kullanıcıdan topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı! Savcılık hemen soruşturma başlattı. Aralarında Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kız kardeşi Serap Özer'in de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Şirketin gizli yöneticisi ve kasası olduğu belirlenen Özer kardeşler tutuklandı. TAKVİM ise firar eden Kripto Fatih'in 4 günlük kaçış planına ulaştı! Buna göre Fatih Faruk Özer, 17 Nisan gecesinde yurt dışıyla 7 gizli telefon görüşmesi yaptı.