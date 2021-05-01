Bunların arasında Malta da vardı. 18 Nisan'da ise borsasında alım satım yapan tüm kullanıcıların bilgileri ve toplam paraları hakkında rapor hazırlattı. 19 Nisan'da hesaplardaki tüm parayı, soğuk cüzdanına aktardı. 20 Nisan'da ise kaçtı!