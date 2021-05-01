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    , yüzyılın vurgunuyla gündeme geldi: 'in 17 Nisan'da yurt dışıyla 7 görüşme yaptığı belirlendi

    Yerli kripto para borsası , yüzyılın vurgunuyla gündeme geldi. CEO , 2 milyon dolarla ’a gitti. TAKVİM ise 4 günde planlanan bu kaçışı deşifre etti. ’in 17 Nisan’da yurt dışıyla 7 görüşme yaptığı belirlendi.

    Dört dörtlük plan

    Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Sahibinin bile belli olmadığı paralara, milyonlarca dolar para akıtıldı! Türkiye ise milyon dolarlık soygunla sarsıldı! Yerli kripto para alım satım borsası Thodex, yüzyılın vurgununu yaptı.

    CEO Fatih Faruk Özer, 391 bin kullanıcıdan topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı! Savcılık hemen soruşturma başlattı. Aralarında Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kız kardeşi Serap Özer'in de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    Şirketin gizli yöneticisi ve kasası olduğu belirlenen Özer kardeşler tutuklandı. TAKVİM ise firar eden Kripto Fatih'in 4 günlük kaçış planına ulaştı! Buna göre Fatih Faruk Özer, 17 Nisan gecesinde yurt dışıyla 7 gizli telefon görüşmesi yaptı.

        Bunların arasında Malta da vardı. 18 Nisan'da ise borsasında alım satım yapan tüm kullanıcıların bilgileri ve toplam paraları hakkında rapor hazırlattı. 19 Nisan'da hesaplardaki tüm parayı, soğuk cüzdanına aktardı. 20 Nisan'da ise kaçtı!

        KAÇIRANLAR GÖZALTINDA
        Arnavutluk'ta         polis, Faruk Fatih Özer'in ülkeye girişine yardım edenlere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        MALTA'YI ARADI
        Fatih Faruk Özer'in yaptığı görüşmelerin ardından gözler Malta'ya çevrildi. Çünkü burası, global kripto para borsası Binance'in yönetim yeriydi! Günde 2 milyar dolarlık işlemin yapıldığı Binance, dünyada en çok tercih edilen borsalardan biriydi...

            GÜVEN VERMİYOR
            Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer'in şirketin gizli yöneticisi olduğu anlaşıldı. İki yerli kripto para borsasında yaklaşık 24 milyon liralık parası vardı! Güven'in Thodex hesabından ise 6 milyon lira çıktı! Kripto Faruk'un muhasebeci kız kardeşi Serap Özer'in kripto para borsasına 3 yılda 125 milyon 560 lira para girişi yaptığı anlaşıldı.

            HAYALİ VURGUN
            İstanbul'da             kripto para operasyonu yapıldı. Coinspace isimli şirket adıyla "SCoin", "FirstCoin" isimli kripto para üreterek yüzlerce kişiyi dolandıran 37 kişi hakkında dava açıldı.
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            Kara para aklayanlar yandı!
            Haberler Güncel Thodex, yüzyılın vurgunuyla gündeme geldi: Kripto Fatih'in 17 Nisan'da yurt dışıyla 7 görüşme yaptığı belirlendi