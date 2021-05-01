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    • 01.05.2021 08:39
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    'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Bazı tren seferleri askıya alındı

    'nın kuzeydoğusundaki eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin kuzeydoğusunu kapsayan Tohoku Şinkansen tren hatlarındaki bazı seferler ise kısa süreli askıya alındı.

    AA
    Japonya'da şiddetli deprem!

    'nın kuzeydoğusundaki eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Miyagi açıklarında yerel saatle 10.27'de kaydedilen depremin daha önce açıkladığı 6,6 büyüklüğünü 6,8 olarak güncelledi.

    Ajans, depreme yönelik daha önce açıkladığı 60 kilometre derinliği ise 51 kilometre olarak revize etti.

    Kyodo ajansının haberine göre, Miyagi'nin güneyinde Dai-içi ve Dai-ni nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı bildirildi.

    Çevre eyaletler Aomori, İwate ve Fukuşima'daki yerel idareler herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını aktardı.

    Ülkenin kuzeydoğusunu kapsayan Tohoku Şinkansen tren hatlarındaki bazı seferler ise kısa süreli askıya alındı.

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    Haberler Güncel Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Bazı tren seferleri askıya alındı