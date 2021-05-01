81 vilayetin meydanları gösterildi. Sokaklarda az insanlar var. Ana yollarda, şehirlerarası yollarında, giriş çıkışlarda elbette ki araçları durduruyoruz. Tabi maalesef teşvik eden kadar tahrik eden de var. Buna gücenmiyor muyuz? Güceniyoruz ama herkes de işini yapıyor. Kimi hayra kişi şerre çalışıyor.

İzin belgesi için bir gün önce öğleden sonra saat 15.00 gibi açtık. Bir anda başvurular oldu. Tüm tanımlamaları yaptık.

Şu ana kadar e-başvuru ile izin izni alan 691 bin 890 kişi. Buradan belgeyi aldıktan sonra, kolluk kuvvetlerimizin cep telefonlarına, tabletlerine düşüyor bunlar. Denetimler de çok rahat şekilde yapılıyor. Bunu da başardık. Seyahat izin belgeleriyle ile de işi 178 bin kişi seyahat izin belgesi aldı.

Halkımız büyük fedakarlık yapıyor, hakka girmememiz lazım, kendi otokontrolümüzü sağlamalıyız. Muhalefet yapmak isteyen yapıyor, yapmaya da devam etsin. 60 bin civarındaydı vaka sayısı, 30 binlere düştü.