



GÖREV FORMUNDAN İŞYERİ SORUMLU OLACAK

Manuel düzenlenen görev belgelerinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan firma, işyeri sorumlu olacak.



ZAMAN VE GÜZERGÂH SINIRI

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve zaman ile güzergâhla sınırlı davranmaktan sorumlu olacak.



BELGELER EMNİYETE BİLDİRİLECEK

Sabah'ın haberine göre, börev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek. Görev belgesi olmayan, ibraz edemeyen veya zamanı ve güzergâhı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

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