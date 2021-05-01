Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2021 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2021 12:08
    ABONE OL

    Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu? Cumartesi Pazar otobüs var mı?

    Cumartesi Pazar otobüs var mı? Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu? Tam kapanma döneminde dışarı çıkması gereken vatandaşlar otobüslerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İstanbullu vatandaşlar toplu taşıma hatları hakkında bilgi almak istiyor. Konuyla ilgili İETT'den önemli bir açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu? Cumartesi Pazar otobüs var mı?

    Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu? Tam kapanma döneminde Cumartesi Pazar otobüs var mı? Tam kapanma döneminde otobüslerin nasıl çalıştığına yönelik açıklama İETT'den geldi. İETT'den yapılan açıklamayla toplu taşıma araçlarının nasıl çalışacağı duyuruldu. Peki tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu?

    TAM KAPANMADA OTOBÜS METRO METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

    COVİD-19 salgını kapsamında Türkiye 29 Nisan Perşembe 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi 05.00 arasında 17 günlük tam kapanmaya giriyor. Ancak günlük hayatın aksamaması için sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, üretim, imalat, inşaat, tedarik zinciri çalışanları gibi pek çok iş kolunda belirli muafiyetler tanımlanmış durumda.

    Bu doğrultuda planlarını hazırlayan İETT, 17 gün boyunca "güçlendirilmiş" Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek.

    Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar sık sık revize edilecek. Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

        Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek. Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı
        Haberler Güncel Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu? Cumartesi Pazar otobüs var mı?