Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu? Cumartesi Pazar otobüs var mı?

Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu? Tam kapanma döneminde Cumartesi Pazar otobüs var mı? Tam kapanma döneminde otobüslerin nasıl çalıştığına yönelik açıklama İETT'den geldi. İETT'den yapılan açıklamayla toplu taşıma araçlarının nasıl çalışacağı duyuruldu. Peki tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur çalışıyor mu?
TAM KAPANMADA OTOBÜS METRO METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?
COVİD-19 salgını kapsamında Türkiye 29 Nisan Perşembe 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi 05.00 arasında 17 günlük tam kapanmaya giriyor. Ancak günlük hayatın aksamaması için sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, üretim, imalat, inşaat, tedarik zinciri çalışanları gibi pek çok iş kolunda belirli muafiyetler tanımlanmış durumda.
Bu doğrultuda planlarını hazırlayan İETT, 17 gün boyunca "güçlendirilmiş" Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek.
Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar sık sık revize edilecek. Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.