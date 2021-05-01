Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2021 19:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2021 19:52
    ABONE OL

    SON DAKİKA HABERİ: 1 Mayıs 2021 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... 1 Mayıs 2021 vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 242 bin 194 testte 28 bin 817 vaka, 2 bin 615 hasta tespit edildi.

    Virüs nedeniyle 373 kişi hayatını kaybederken, 81 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 47 milyon 504 bin 193, toplam vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, toplam vefat sayısı 40 bin 504, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 525, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 405 bin 199 oldu.


    Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

    30 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Beşiktaş - Hatayspor | CANLI
                    Haberler Güncel SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı