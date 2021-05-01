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    • 01.05.2021 17:25
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    Dışişleri Bakanı ve mevkidaşlarıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ve istan Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun iki mevkidaşıyla yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde, iki kardeş ülke arasındaki sorunun suhuletle ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin en büyük temenni olduğunu ve ihtiyaç duyulan desteğin verileceğini belirtti.

    Çavuşoğlu, mevkidaşlarına imzalanan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyeti de dile getirdi.

    SINIRDAKİ ÇATIŞMA
    istan ile arasında bölgeye su dağıtım şebekesi konusundaki anlaşmazlığın yol açtığı silahlı çatışmada ölenler olmuş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.

    İki ülkenin dışişleri bakanları yaptıkları görüşmeler sonucunda, 29 Nisan'da yerel saatle 20.00'de bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü