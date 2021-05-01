SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Erdoğan mesajında "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
"Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.
İnsanımızın geleceğe güvenle ve umutla bakabilmesinin bir veçhesinin de emek konusunda adaletin tesis edilmesi olduğunun bilinciyle, bugüne kadar uyguladığımız iktisadi kalkınma politikalarımızın her safhasında insan odaklı hareket ederek, işçilerimizin haklarını ve menfaatlerini gözetme gayretinde olduk.