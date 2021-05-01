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    • 02.05.2021 01:59
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    , ’nin sağlıkçılara ceza kesildiği iddiasını ladı

    , "Türk Tabipler Birliği dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu" dedi.

    Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkçılara ceza kesildi yalanı

    , 'nin sağlıkçıların sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini iddiasını ladı.

    İNCE: SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDAN MUAFTIR

    Sabah'ın aktardığına göre İnce, "Türk Tabipleri Birliği dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.



    Türk Tabipleri Birliği; "Emeklerinin karşılığı verilmeden pandeminin tüm yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklenmişken, sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor. Türkiye'nin her yerinde her zaman ve her güzergahta sağlık çalışanı kimliği yeterli görülmelidir" iddiasında bulunmuştu.

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