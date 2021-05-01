



SABAH'ta yer alan habere göre; Müslüman dernekleri adeta yasa dışı göstermeye çalışan ülke medyası, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki etkisine yönelik duyduğu endişeyi gündeme taşıdı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA "YASA DIŞI" İMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul eden Başkan Erdoğan'ın bu görüşmesi, Almanya'da olay yarattı. Aralarında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen'in de olduğu temsilcileri kabul eden Başkan Erdoğan, Alman medyasından bir kez daha gündeme oturdu.