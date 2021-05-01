Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.