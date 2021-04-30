Ve başlıyor! Ripple XRP davası ne zaman saat kaçta? XRP davası başlıyor mu?

XRP davası ne zaman saat kaçta? Ripple XRP davası başlıyor mu? Kripto paraların izleyeceği yönü belirleyecek kadar kritik bir dava olan Ripple XRP davası merakla bekleniyor. Dava sonucunun ne olacağı Ripple XRP'nin yanı sıra diğer kripto para birimlerini de yakından etkileyecek. Peki Ripple XRP davası ne zaman saat kaçta?
XRP DAVASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Ripple'a karşı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davanın 30 Nisan tarihli duruşması diğerlerinden çok daha kritik olabilir. Bu duruşmada görüşülecek en büyük mesele ise SEC'nin başka ülkelerin finansal regülatörleri ile iletişime geçmesi olacak.
SEC, Ripple'ın başka ülkelerde faaliyet gösterdiğini de belirttikten sonra ilgili ülkelerin kurumlarından resmi bilgi talebinde bulundu. Ripple ise bunun SEC'nin yetkisini aştığını düşünüyor. SEC, Ripple yöneticilerinin başka ülkelerde XRP satışı yapmış olabileceğini belirtip, XRP'nin menkul kıymet olduğu iddiasında bu kanıtlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Ripple avukatları söz konusu iddialara ve girişimlere sert bir şekilde karşı çıksa da kelimenin tam anlamıyla dananın kuyruğunun bugün kopacağı söylenebilir. ABD'li eski savcı James Filan tarafından da aktarılan belgede, SEC'nin bu konu hakkında yaptığı resmi açıklama net bir şekilde görülebilmekte. SEC, Ripple ortaklarının %90'ının ABD dışında olduğunu belirterek böyle bir adım attığını belirterek mahkemeyi ikna etmeye çalışacak gibi gözüküyor.
Ripple davasının yeni duruşması TSİ 21.00 itibarıyla başlayacak ve telekonferans şeklinde gerçekleştirilecek.
RİPPLE İÇİN FLAŞ İDDİA!
Tokyo merkezli finansal hizmetler, varlık yönetimi ve biyoteknoloji firması SBI Holdings CEO'su Yoshitaka Kitao, şirketinin 2021 yılı ilk çeyrek finansal raporlama toplantısında hissedarlara Ripple şirketinin halka açılmak planından bahsetti.