Ve başlıyor! Ripple XRP davası ne zaman saat kaçta? XRP davası başlıyor mu?

XRP DAVASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ripple'a karşı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davanın 30 Nisan tarihli duruşması diğerlerinden çok daha kritik olabilir. Bu duruşmada görüşülecek en büyük mesele ise SEC'nin başka ülkelerin finansal regülatörleri ile iletişime geçmesi olacak.

SEC, Ripple'ın başka ülkelerde faaliyet gösterdiğini de belirttikten sonra ilgili ülkelerin kurumlarından resmi bilgi talebinde bulundu. Ripple ise bunun SEC'nin yetkisini aştığını düşünüyor. SEC, Ripple yöneticilerinin başka ülkelerde XRP satışı yapmış olabileceğini belirtip, XRP'nin menkul kıymet olduğu iddiasında bu kanıtlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.