Bu zemin kaplamasının 25 derece sıcaklık üzeri havada ve nemsiz ortamda uygulanması gerekirken, iş bilmez belediyemiz kış şartlarında düşük sıcaklık ve nemli ortamda bu uygulama yapılmasına müdahale etmeyerek bu sonucun paydaşı olmuştur. Beceriksiz ve deneyimsizliğin zirve yaptığı bu işin, tüm zeminin kazınarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde bugün yama yapılan yerler dışındaki alanlarda da aynı hasarın gerçekleşmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.