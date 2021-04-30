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    SON DAKİKA: : Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 28 Nisan'da güdümlü tansavar silahı ile yapılan saldırıda yaralanan bir askerimiz ile 30 Nisan'da helikopterden iniş esnasında yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

    Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu

    , 28 Nisan'da yapılan saldırıda yaralanan 2 askerin hastanede şehit olduğu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    TANKSAVAR SİLAHI İLE YARALANDI
    "Irak'ın kuzeyinde icra edilen kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

    HELİKOPTERDEN İNERKEN DÜŞTÜ
    PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu